В МФЦ Пензенской области в январе-мае оказано 628 тыс. услуг Общество

Пенза, 13 июня 2024. PenzaNews. 628 тыс. услуг оказано в МФЦ Пензенской области в январе-мае 2024 года, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

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«МФЦ Пензенской области предоставляют порядка 420 видов услуг», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что ежедневно многофункциональные центры посещают более 5 тыс. человек.

«Во всех многофункциональных центрах доступны цифровые рабочие места, где любой гражданин может самостоятельно подать заявление на получение той или иной услуги посредством портала госуслуг. За 5 месяцев 2024 года в секторах пользовательского сопровождения посетители МФЦ оформили более 40 тыс. услуг», — указано в сообщении.