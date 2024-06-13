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В Пензенской области в мероприятиях в честь Дня России приняли участие около 108 тыс. человек — УМВД

15:19 | 13.06.2024 | Общество

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Пенза, 13 июня 2024. PenzaNews. Около 108 тыс. человек приняли участие в мероприятиях в честь Дня России, прошедших в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области в мероприятиях в честь Дня России приняли участие около 108 тыс. человек — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основные мероприятия состоялись в Пензе, в которых приняли участие около 85 тыс. граждан», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в обеспечении правопорядка и общественной безопасности были задействованы около 1 тыс. 300 сотрудников органов внутренних дел, 33 представителя Росгвардии, более 300 народных дружинников и работников частных охранных организаций.

«Во время праздничных мероприятий сотрудниками полиции была оказана помощь 67 гражданам, из них 43 ребенка, которые нуждались в медицинской помощи. Были госпитализированы двое детей, которые после оказания медицинской помощи были отпущены домой», — указано в тексте.

В сообщении подчеркивается, что в местах проведения праздничных мероприятий не допущено чрезвычайных происшествий, преступлений и грубых нарушений общественного порядка.

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