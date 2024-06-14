В Пензенской области принят законопроект, уточняющий статус многодетной семьи Общество

Пенза, 14 июня 2024. PenzaNews. Закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области» приведен в соответствие с федеральным законодательством, соответствующие изменения приняты в ходе 19-й очередной сессии Заксобрания региона в пятницу, 14 июня.

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«Устанавливается, что при определении статуса многодетной семьи родители и дети должны быть гражданами Российской Федерации. Супруги должны находиться в браке. Если брак расторгнут, меры социальной поддержки предоставляются одному из супругов, с которым совместно проживают не менее трех детей. Необходимым условием является регистрация по месту жительства (пребывания) всех членов многодетной семьи на территории Пензенской области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Законодательного собрания региона.

В нем добавляется, что при предоставлении права на меры социальной поддержки в составе многодетной семьи не учитываются дети, которые приобрели дееспособность в полном объеме в связи с эмансипацией или вступлением в брак.

«Кроме того, депутаты поддержали включение сотрудников Следственного комитета РФ в категорию участников специальной военной операции», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что дополнительно утверждена норма о том, что многодетным семьям постоянно проживающих на территории региона иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев, назначенные им меры социальной поддержки предоставляются до окончания установленного ранее периода.