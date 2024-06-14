В Заречном планируется создать общественный совет при главе города Общество

Заречный, 14 июня 2024. PenzaNews. Общественный совет при главе города планируется создать в Заречном Пензенской области.

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«Деятельность общественного совета позволит улучшить механизм учета общественного мнения и обратной связи органа местного самоуправления с гражданами, общественными объединениями и некоммерческими организациями», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В нем уточняется, что в общественный совет войдут 48 человек.

Из текста следует, что в минувший четверг, 13 июня, состоялась встреча исполняющего полномочия главы Заречного Алексея Костина с инициативными жителями, на которой была одобрена кандидатура заместителя генерального директора ООО «ЭнергоПромРесурс» Максима Хормушова на пост председателя общественного совета.