В Пензе подведены результаты конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций Общество

Пенза, 15 июня 2024. PenzaNews. Результаты конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах, находящихся в муниципальной собственности, подведены в администрации Пензы.

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«В ходе проведения конкурса было продано право на размещение 34 отдельно стоящих электронных экранов формата 3 на 6 [метров], восьми конструкций сити-формата. Победители торгов должны будут заменить цифровыми экранами существующие щитовые конструкции аналогичного формата», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем отмечается, что единоразовое пополнение бюджета города по итогам конкурса составляет 135,5 млн. рублей, эти средства уже перечислены победителями торгов.

«Последующая плата по заключенным договорам, равная 8,7 млн. рублей, будет поступать в бюджет квартальными платежами в течение срока действия договоров», — добавляется в тексте.