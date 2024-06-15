В Пензе состоялись торжественные проводы призывников в армию Общество

Пенза, 15 июня 2024. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное проводам молодых людей в ряды Вооруженных сил РФ, состоялось на сборном пункте Пензенской области в минувшую пятницу, 14 июня.

Фото: Pnzreg.ru

К собравшимся обратился губернатор Олег Мельниченко.

«Вы пополните воинские части в Хабаровском крае, в Еврейской автономной области, в Крыму. Кто-то из вас отправится служить в Кронштадт — в учебный центр Балтийского военно-морского флота, а кто-то — на побережье Азовского моря в авиационный полк. Но где бы вы ни были, знайте — дома вас любят и ждут!» — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что ни один солдат срочной службы не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции.

«Это принципиальная позиция руководства страны — в боевых действиях участвуют люди, имеющие военно-учетные специальности и достаточный боевой опыт. Вам же предстоит учиться, осваивать азы военной науки, новые технологии, нарабатывать умение грамотно обращаться с военной техникой и оружием. Мы верим — вы достойно будете исполнять свой воинский долг», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он выразил уверенность в том, что любовь к Родине и твердый характер помогут молодым людям в армейских буднях.

«Желаю вам доброго пути, успешной службы и благополучного возвращения», — сказал губернатор.

Каждому из призывников вручили от губернатора письменный набор — блокнот и ручку, сообщает пресс-служба облправительства.