Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Общество

Пенза, 16 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

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«Уважаемые мусульмане Пензенской области! Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! На протяжении многих веков этот священный праздник объединяет истинных мусульман, служит символом братства и сближения людей, благочестия, справедливости, милосердия, заботы о ближних, уважения к религиозным заповедям и добрым традициям. Он способствует укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, утверждает идеалы Ислама — стремление к духовному совершенствованию, сострадание, взаимоуважение», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что «эти вечные ценности — надежный путь к миру и согласию».

«Трудно переоценить значение плодотворной деятельности мусульманской уммы в общественной жизни Пензенской области, весомый вклад в благотворительность и меценатство, в благородное дело воспитания достойного подрастающего поколения. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.