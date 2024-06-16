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Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

09:30 | 16.06.2024 | Общество

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Пенза, 16 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые мусульмане Пензенской области! Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! На протяжении многих веков этот священный праздник объединяет истинных мусульман, служит символом братства и сближения людей, благочестия, справедливости, милосердия, заботы о ближних, уважения к религиозным заповедям и добрым традициям. Он способствует укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, утверждает идеалы Ислама — стремление к духовному совершенствованию, сострадание, взаимоуважение», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что «эти вечные ценности — надежный путь к миру и согласию».

«Трудно переоценить значение плодотворной деятельности мусульманской уммы в общественной жизни Пензенской области, весомый вклад в благотворительность и меценатство, в благородное дело воспитания достойного подрастающего поколения. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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