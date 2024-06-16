Владимир Мутовкин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 16 июня 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил медицинских работников и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника.

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«И в будни, и в праздники круглыми сутками вы стоите на страже здоровья наших сограждан, оказываете неотложную помощь, спасаете тяжелобольных и помогаете появиться на свет малышам. Низкий поклон вам за нелегкий труд, высокий профессионализм, верность выбранному делу, заботу и доброту!» — отметил спикер гордумы.

Он отдельно поблагодарил ветеранов здравоохранения за вклад в развитие медицины, обучение и наставление молодежи.

«От души желаю каждому из вас большого счастья, конечно же, крепкого здоровья, мира, благополучия и удачи во всех делах и начинаниях! Пусть все добро, которое вы дарите людям, вернется к вам многократно!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.