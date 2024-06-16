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Работающие в Запорожской области энергетики отмечены наградами Пензенской области

14:59 | 16.06.2024 | Общество

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Пенза, 16 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о награждении региональными наградами энергетиков, занимавшихся восстановлением электроснабжения в Запорожской области после обстрелов.

Работающие в Запорожской области энергетики отмечены наградами Пензенской области

Фото: T.me/omelnichenko

«По моему поручению награды Пензенской области вручены сегодня настоящим героям. Полномочный представитель губернатора Пензенской области Александр Иванович Плотников передал медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени людям, которые буквально спасли прошлой зимой жителей Пологовского района. В ноябре-декабре в результате обстрелов укронацистов была серьезно повреждена идущая на Пологи высоковольтная линия. 40 дней группа энергетиков работала под обстрелами ВСУ, возвращая электроэнергию людям, живущим в Пологовском и Куйбышевском районах Запорожской области. Трудиться приходилось в непосредственной близости от линии соприкосновения», — написал глава региона в своем Telegram-канале в субботу, 16 июня.

Он добавил, что было восстановлено 20 пролетов линии, установлено три опоры, благодаря чему свет вернулся в дома мирных жителей.

«Наградами также отмечены энергетики таврического предприятия Крыма и военнослужащие, которые обеспечивали безопасность работ, прикрывая аварийные бригады. Спасибо им за отвагу и мужество, за высокий профессионализм, за готовность всегда прийти на помощь, даже рискуя собой. Победа будет за нами!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

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