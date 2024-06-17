Пензенские НКО выиграли президентские гранты на сумму более 57 млн. рублей Общество

Пенза, 17 июня 2024. PenzaNews. Одиннадцать некоммерческих организаций Пензенской области получат более 57 млн. рублей по итогам второго в 2024 году конкурса президентских грантов.

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Максимальный грант — 35 млн. 623 тыс. 780 рублей — выиграла автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» (исполнительный директор — Софья Львова-Белова) на реализацию проекта «Все свои. Креативная экосистема «Квартал Луи» в новых условиях».

Областному отделению Российского детского фонда (председатель правления — Мария Гаврюшина) будет выделено 7 млн. 926 тыс. 489 рублей 75 копеек на проект «Учебно-тренировочная квартира «Добрый дом».

Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «ПензаХобби» (генеральный директор — Людмила Тимакова) сможет потратить 2 млн. 956 тыс. 490 рублей на проект «XI инклюзивный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель». Тиражирование».

Автономная некоммерческая организация поддержки семьи и духовно-нравственного просвещения «Верба» (директор — Елена Максимова), представившая проект «Я меняю свой мир», получит 2 млн. 771 тыс. 664 рубля.

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию науки «Реактор» (исполнительный директор — Руслан Кондратьев) выиграла грант в размере 2 млн. 722 тыс. 78 рублей на проект «ГагаринFest: школа практической астрономии».

Пензенское региональное отделение движения «Волонтеры-медики» (координатор — Марина Чарыкова) сможет потратить 1 млн. 968 тыс. 698 рублей на проект «Программа развития добровольческого движения волонтеров-медиков: #Помед».

Реготделение Всероссийского общества глухих (председатель — Любовь Демина) вошло в число победителей конкурса с проектом «Феникс: мини-футбол для глухих. Перезагрузка», на его реализацию будет выделено 1 млн. 46 тыс. 512 рублей.

Местная православная религиозная организация прихода Вознесенской церкви Пензы (настоятель — Вадим Кэтанэ) получит 965 тыс. 399 рублей на проект «Соседи»: обеспечение беженцев лекарственной и вещевой помощью».

Благотворительный фонд «Шаг за шагом» (президент — Оксана Авдонина) выиграл грант в сумме 523 тыс. 345 рублей 75 копеек на проект комплексной реабилитации «Душа родилась крылатой».

Пензенская региональная общественная организация «Центр воспитания и развития молодежи» (председатель — Елена Аношина) сможет потратить 475 тыс. рублей на проект «Вместе к победе».

Минимальный грант — 385 тыс. 106 рублей 50 копеек — получит автономная некоммерческая организация «Творческий досуговый центр семьи и детства «Кисточка» на реализацию проекта «Игрушка из ваты как семейная реликвия».