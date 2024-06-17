В Пензе сотрудники Минлесхоза, МЧС и дорожные строители спасли лося Общество

Пенза, 17 июня 2024. PenzaNews. Работники министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области совместно с сотрудниками МЧС и дорожными строителями спасли самца лося, который забежал на территорию очистных сооружений в Пензе.

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«Работники Минлесхоза, [...] сотрудники МЧС и дорожные строители совместными усилиями спасли самца лося. [...] Животное было обнаружено на очистных сооружениях на улице Аустрина. После поимки лось был благополучно отпущен обратно в реку Суру», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона в понедельник, 17 июня.

В тексте выражается особая благодарность ООО «Виадук» за предоставление экскаватора и помощь в спасении животного.