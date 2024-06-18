В Заречном впервые прошел фестиваль грудничкового плавания Общество

Заречный, 18 июня 2024. PenzaNews. Фестиваль грудничкового плавания впервые прошел в Заречном Пензенской области при поддержке производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко в рамках форума «Росатом — территория здоровья». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Городской фестиваль был организован в формате спортивного праздника. За стремление к спортивным успехам все малыши получили кубки и подарки», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что секцией грудничкового плавания в Заречном руководит Анастасия Демидова, она врач по образованию, в 2019 году окончила курсы при Международной ассоциации раннего и грудничкового плавания в Москве.

«Проект Анастасии Демидовой «Секция грудничкового и раннего плавания «AquaBabyClub» получил финансовую поддержку госкорпорации «Росатом», — отмечается в сообщении.