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В Пензенской области 21 июня определят лучшего машиниста асфальтоукладчика

15:56 | 18.06.2024 | Общество

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Пенза, 18 июня 2024. PenzaNews. Конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучший машинист асфальтоукладчика» пройдет в предстоящую пятницу, 21 июня, на автодороге «Михайловка — Юлово — Беликово — Муратовка» в Мокшанском районе Пензенской области, ремонт которой осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минстроя региона.

В Пензенской области 21 июня определят лучшего машиниста асфальтоукладчика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Победитель получит 400 тыс. рублей, денежные призы за второе и третье места составят 230 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.

Отмечается, что в настоящее время на 5-километровом участке автодороги завершено укрепление несущей способности основания дороги методом холодной регенерации. Во время проведения конкурса будет начата укладка асфальтобетонного покрытия.

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