В Пензенской области более 180 мужчин оформили отпуск по уходу за ребенком Общество

Пенза, 20 июня 2024. PenzaNews. 187 мужчин в Пензенской области находятся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Социального фонда России.

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«В Пензенской области с каждым годом увеличивается количество отцов, желающих заниматься воспитанием детей сразу после их рождения», — отмечается в пресс-релизе.

В нем указано, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком, которое выплачивается до достижения им полутора лет, составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих года.

«В этом году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 49 тыс. 123 рубля в месяц, минимальный — 9 тыс. 227 рублей. Первая выплата приходит не позднее 10 календарных дней со дня поступления документов в отделение СФР по Пензенской области, а далее — 8-го числа месяца за предыдущий», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что, пока отец ухаживает за ребенком, за ним сохраняется место работы, а период декрета засчитывается в трудовой стаж.

«Декретный отпуск можно использовать полностью или поделить — как будет удобнее родителям», — добавляется в пресс-релизе.