Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Спасского района Общество

Пенза, 20 июня 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел выездной личный прием жителей Спасского района в четверг, 20 июня.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На проведенный на базе прокуратуры района прием [...] обратились 14 граждан, сообщивших о фактах бездействия органов местного самоуправления в сфере благоустройства кладбища и общественных территорий, неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия, нерегулярном вывозе твердых коммунальных отходов, ненадлежащей организации уличного освещения, необходимости ограничения доступа лиц к заброшенному зданию в районном центре, несвоевременном обеспечении инвалида лекарственными препаратами», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что Евгений Новиков также посетил центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где провел личный прием работников учреждения по социальным вопросам.

«Всего от заявителей поступило 17 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле заместителя прокурора области. Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.