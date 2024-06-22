Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в День памяти и скорби Общество

Пенза, 22 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в День памяти и скорби.

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«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики фронтового тыла! Уважаемые пензенцы! Для нашей страны 22 июня — священная и скорбная дата. 1 тыс. 418 бесконечных дней и ночей длилась Великая Отечественная война — самая разрушительная и кровопролитная битва в истории человечества. Эти памятные события не только хронология битв, но и прежде всего судьбы людей. Они навсегда в нашей благодарной памяти, на страницах биографии страны и летописях семей. Славные ветераны повернули ход мировой истории, подарили нам жизнь и свободу, право будущим поколениям трудиться на свободной земле», — отметил глава региона.

Он напомнил, что пензенцы с первого и до последнего дня войны самоотверженно сражались на всех фронтах.

«Они участвовали в грандиозных битвах под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, на Курской дуге, в Крыму и Белоруссии, штурмовали Варшаву, Вену, Прагу, Берлин. Во фронтовом тылу их матери, сестры, жены и дети не покладая рук трудились на заводах, фабриках и колхозных полях, тревожной осенью 1941 года строили «Сурский оборонительный рубеж». Не случайно Пенза отмечена высоким званием «Город трудовой доблести», — подчеркнул губернатор.

«Все мы — дети, внуки и правнуки Великой Победы — в этот торжественный и печальный день склоняем головы перед всеми погибшими в жесткой схватке с врагом, перед поколением советских людей, принесших нам Победу и подаривших нам будущее. Мы этого никогда не забудем и не позволим забыть никому!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.