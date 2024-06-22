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Владимир Игнатенков провел личный прием граждан в Сердобске

09:33 | 22.06.2024 | Общество

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Пенза, 22 июня 2024. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Владимир Игнатенков совместно с представителями прокуратуры и МВД провел личный прием граждан в городе Сердобске.

Владимир Игнатенков провел личный прием граждан в Сердобске

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе личного приема жители Сердобского района обратились по вопросам проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел о ненадлежащем оказании медицинской помощи, причинении тяжкого вреда здоровью. Граждане сообщили о возможном совершении мошеннических действий при приобретении жилья с использованием материнского капитала, ненадлежащем освоении денежных средств при проведении капитального ремонта многоквартирного дома, неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что каждому обратившемуся были даны подробные разъяснения.

«В соответствии с компетенцией решение вопросов, поступивших от граждан, взято на контроль. После дополнительного изучения документов, материалов уголовных дел и процессуальных проверок заявителям будут направлены ответы в установленном законом порядке», — сказала собеседница агентства.

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