Владимир Мутовкин обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби Общество

Пенза, 22 июня 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин обратился к жителям областного центра в День памяти и скорби.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«83 года назад, 22 июня, началась самая кровопролитная война в истории нашей Родины. Много сказано слов о мужестве и героизме солдат, ополченцев, партизан, тружеников тыла — всех тех, кто с автоматом в руках или санитарной сумкой на плече, в заводских цехах или на колхозном поле приближал Победу, но нет, наверное, таких слов, которые могли бы вместить в себя всю боль о потерях и страданиях советского народа, которые ему пришлось пережить в годы Великой Отечественной войны. Ценой огромных потерь наши деды и прадеды отстояли свободу, независимость и право на мирную жизнь. И пока мы помним об их героизме, мы знаем, ради чего живем, знаем, что эстафета поколений не прервется», — отметил спикер гордумы.

«Сегодня, когда нашей Отчизне вновь угрожает опасность, ее лучшие сыны снова на защите свободы и мира. И мы говорим им спасибо за то, что в тяжелейших условиях, не жалея сил и жизней, они отстаивают интересы нашего народа и государства. Низкий им поклон! Вечная память тем, кто уже не вернется домой! Вечная память тем, кто отдал свои жизни за нашу страну и Победу тогда, в 1940-х! Наш долг — воспитать подрастающее поколение на героических примерах славных предков», — подчеркнул Владимир Мутовкин.