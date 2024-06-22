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Под Пензой 24 июня пройдут учения по отражению условной атаки БПЛА

10:39 | 22.06.2024 | Общество

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Пенза, 22 июня 2024. PenzaNews. Специальные учения по отражению условной атаки беспилотных летательных аппаратов с привлечением сотрудников правоохранительных органов пройдут на полигоне у села Константиновка Пензенского района Пензенской области в предстоящий понедельник, 24 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Под Пензой 24 июня пройдут учения по отражению условной атаки БПЛА. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируется, что будут задействованы системы оповещения населения — прозвучат сирены. Также произведут SMS-рассылку на телефоны жителей», — сказано в тексте.

В соответствии с распоряжением губернатора, 24 июня в Пензенской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) будет действовать режим повышенной готовности.

«Основанием введения режима повышенной готовности считать выполнение мероприятий по противодействию беспилотным летательным аппаратам на территории Пензенской области», — сказано в документе.

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