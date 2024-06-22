Жители Пензенской области за пять месяцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь на сумму более 623 млн. рублей Общество

Пенза, 22 июня 2024. PenzaNews. Высокотехнологичная медицинская помощь на сумму более 623 млн. рублей оказана жителям Пензенской области по полису ОМС в январе-мае 2024 года. Это следует из сообщения, размещенного на сайте ТФОМС региона.

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«За пять месяцев 2024 года высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) в рамках территориальной программы ОМС Пензенской области оказана по 2 тыс. 850 случаям. Общая стоимость лечения составила более 623 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на территории региона жителям проведено 2 тыс. 700 операций с использованием современных технологий, за его пределами — 150.

«Кроме того, 55 иногородних граждан получили высокотехнологичную медпомощь в медицинских организациях нашего региона», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что в Пензенской области возможностями лечения с применением передовых технологий располагают 11 медицинских организаций, в том числе негосударственной формы собственности.

«Больше всего операций с применением высоких технологий было проведено в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко». [...] В данном медицинском учреждении было организовано лечение по 935 случаям», — говорится в сообщении.