В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 38 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 24 июня 2024. PenzaNews. 38 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 21 по 23 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном в группе УГИБДД УМВД России по региону в соцсети «ВКонтакте».

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«Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Пензенской области в период с 21 по 23 июня 2024 года проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 38 водителей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.