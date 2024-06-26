20:11:54 Среда, 26 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Температуры ниже нормы прогнозируются в регионах Поволжья и Астраханской области

16:07 | 26.06.2024 | Общество

Печать

Пенза, 26 июня 2024. PenzaNews. Температура, которая будет на 4–6 градусов ниже нормы, ожидает регионы Поволжья, а также Астраханскую область. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температуры ниже нормы прогнозируются в регионах Поволжья и Астраханской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Действительно холодная погода, 4–6 градусов ниже нормы в Приволжском федеральном округе: Саратовская, Самарская, Пензенская [области]. [...] Это самый континентальный район европейской части страны, за счет затока холодных воздушных масс, температуры там около 20ºС, 19–24ºС. Это прохладная погода для этого региона», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что аналогичные погодные условия ожидаются и в Астраханской области. Температура в регионе составляет 23–28ºС, что на 5 градусов ниже нормальных значений.

Читайте также
В Колышлейском районе женщина угрожала сыну убийством, возбуждено дело Пензенец похитил у матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин, возбуждено дело
В Пензе пожилая женщина госпитализирована после падения в автобусе Реальный срок грозит жителю Пензы, который оплатил покупки найденной банковской картой
В Пензе мужчина похитил микроволновую печь из арендуемой квартиры В Пензе водитель «Nissan Almera» сбил мужчину
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама