Температуры ниже нормы прогнозируются в регионах Поволжья и Астраханской области Общество

Пенза, 26 июня 2024. PenzaNews. Температура, которая будет на 4–6 градусов ниже нормы, ожидает регионы Поволжья, а также Астраханскую область. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Действительно холодная погода, 4–6 градусов ниже нормы в Приволжском федеральном округе: Саратовская, Самарская, Пензенская [области]. [...] Это самый континентальный район европейской части страны, за счет затока холодных воздушных масс, температуры там около 20ºС, 19–24ºС. Это прохладная погода для этого региона», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что аналогичные погодные условия ожидаются и в Астраханской области. Температура в регионе составляет 23–28ºС, что на 5 градусов ниже нормальных значений.