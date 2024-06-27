В Пензе прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции сотрудниками УЖКХ Общество

Пенза, 27 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции сотрудниками городского управления ЖКХ.

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«Прокуратура [...] проверила в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Пензы исполнение установленной федеральным законодательством обязанности муниципальных служащих предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Выявлены факты предоставления муниципальными служащими управления, а также гражданами, претендующими на занятие должности муниципальной службы, недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи (неуказание полученных доходов, имеющихся объектов недвижимого имущества, банковских счетов и иные)», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что, в частности, один из сотрудников управления ЖКХ не указал находящийся у него в собственности земельный участок площадью 600 кв. метров, предоставил недостоверные данные о площади и адресе принадлежащих ему объектов недвижимости, скрыл полученный его супругой доход, а также не отразил три имеющихся у нее банковских счета; другой сотрудник не приобщил копию документа, являющегося законным основанием возникновения права собственности на объект недвижимости.

«Кроме того, в нарушение установленного действующим законодательством запрета принятый в 2022 году на работу сотрудник управления с сентября 2022 года по август 2023 года являлся учредителем коммерческой организации», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, выявлены также недостатки в кадровой работе управления ЖКХ.

«В связи с выявленными нарушениями законодательства о противодействии коррупции, муниципальной службе в Российской Федерации и контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам прокурор Ленинского района Пензы внес представление исполняющему обязанности начальника управления. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению нарушений, 10 муниципальных служащих управления привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказала Светлана Артамонова.