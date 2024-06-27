18:34:26 Четверг, 27 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В прокуратуре Пензенской области обсудили результаты работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет

18:01 | 27.06.2024 | Общество

Печать

Пенза, 27 июня 2024. PenzaNews. Межведомственное совещание, в ходе которого обсуждались результаты работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, состоялось в прокуратуре Пензенской области в минувшую среду, 26 июня.

В прокуратуре Пензенской области обсудили результаты работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем приняли участие представители региональных управлений ФСБ, СКР, МВД, ФССП, МЧС, а также работники прокуратуры.

На совещании была оценена эффективность принятых органами прокуратуры и правоохранителями региона мер для раскрытия преступлений прошлых лет, озвучены выявленные прокурорами нарушения в работе оперативных и следственных органов, обсуждены проблемные вопросы межведомственного взаимодействия.

По итогам совещания намечен ряд мер по повышению эффективности работы на данном направлении, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области.

Читайте также
В Пензе прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции сотрудниками УЖКХ В Пензе водитель «КамАЗа» насмерть сбил пожилую женщину
В Пензенской области предстанет перед судом житель Перми, обвиняемый в покушении на сбыт почти 2 кг наркотиков До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая нашла на улице кошелек с деньгами и потратила более 16 тыс. рублей
Температуры ниже нормы прогнозируются в регионах Поволжья и Астраханской области В Колышлейском районе женщина угрожала сыну убийством, возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама