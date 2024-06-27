В прокуратуре Пензенской области обсудили результаты работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет Общество

Пенза, 27 июня 2024. PenzaNews. Межведомственное совещание, в ходе которого обсуждались результаты работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, состоялось в прокуратуре Пензенской области в минувшую среду, 26 июня.

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В нем приняли участие представители региональных управлений ФСБ, СКР, МВД, ФССП, МЧС, а также работники прокуратуры.

На совещании была оценена эффективность принятых органами прокуратуры и правоохранителями региона мер для раскрытия преступлений прошлых лет, озвучены выявленные прокурорами нарушения в работе оперативных и следственных органов, обсуждены проблемные вопросы межведомственного взаимодействия.

По итогам совещания намечен ряд мер по повышению эффективности работы на данном направлении, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области.