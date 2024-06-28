Владимир Мутовкин поздравил пензенских выпускников с окончанием школы Общество

Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил выпускников с окончанием школы.

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«Дорогие юноши и девушки города Пензы! Поздравляю вас с окончанием школы! Вы прошли нелегкий и долгий путь длиною в 11 лет. Позади остались уроки, зачеты, экзамены. Сегодня вы прощаетесь с друзьями, учителями, со школой и детством. Впереди вас ждет новая жизнь со множеством открытий и самостоятельных взрослых решений. Уверен, что вы выберите правильный путь, добьетесь поставленных целей, поступите в вузы и найдете свое достойное место в жизни», — отметил спикер гордумы.

Он призвал выпускников всегда быть терпеливыми и внимательными к окружающим, требовательными к себе, при любых обстоятельствах оставаться людьми и помнить, что только упорным трудом можно достичь всего задуманного.

«Мы верим в вас и гордимся вами. Вы умны, талантливы, энергичны. И я убежден, что в недалеком будущем вы внесете вклад в процветание нашего города, региона, страны. От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, неугасаемого оптимизма, удачи во всех делах и, конечно же, мирного неба над головой! Пусть сбудутся все ваши мечты! В добрый путь!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба городской думы.