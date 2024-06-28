Олег Мельниченко поздравил выпускников с окончанием школы Общество

Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил выпускников с окончанием школы.

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«Сегодня вы прощаетесь со школой, с детством, с одноклассниками. Радость и волнение этого момента с вами разделяют родители и любимые учителя. Завтра вам необходимо будет сделать серьезный шаг, который определит дальнейшую судьбу. Постарайтесь сохранить чувства истинного школьного товарищества, взаимопомощи и поддержки, в них — основа всех дальнейших достижений и свершений. Пусть верным будет ваш выбор, а дорога во взрослую жизнь — успешной!» — пожелал глава региона.

Он подчеркнул, что перед выпускниками открыты все возможности: все зависит от их упорства, трудолюбия, желания идти вперед, веры в собственные силы.

«Чтобы стать востребованным, в современном обществе нужно быть не просто грамотным, а разносторонне образованным специалистом. Вам предстоит решать вопросы модернизации страны, строить эффективную конкурентоспособную экономику. Такую стратегическую задачу поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Радует, что в Пензенской области растет талантливая молодежь, за которой будущее», — отметил Олег Мельниченко.

Также губернатор обратился к учителям.

«Вы терпеливо и мудро помогали своим воспитанникам, щедро передавали им обширные знания, накопленные навыки и умения, богатый опыт, поддерживали во всех начинаниях. Во многом благодаря вам школьные годы стали для ребят незабываемой прекрасной порой, теплые воспоминания о которой останутся у выпускников на всю жизнь. Примите слова искренней признательности и благодарности за ваш бесценный труд!» — сказал Олег Мельниченко.

«Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах, дальнейших успехов на благо России и Пензенской области! Пусть исполнятся все ваши самые смелые надежды и творческие замыслы!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.