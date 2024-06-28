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Александр Басенко направил поздравление пензенским выпускникам

14:24 | 28.06.2024 | Общество

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Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поздравил выпускников с окончанием школы.

Александр Басенко направил поздравление пензенским выпускникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие ребята! Поздравляю вас с окончанием школы! Впереди вас ждет путь профессионального становления, новые знания, открытия, цели и достижения. Убежден, что вы с неподдельным энтузиазмом и твердой уверенностью будете идти к своей мечте. Пусть вам в этом непременно сопутствует удача», — пожелал глава города.

Он выразил особую признательность педагогам за самоотверженный труд, высокий профессионализм и преданность своему делу.

«Также хочу отметить родителей, которые на протяжении 11 лет рука об руку шли со своими детьми, помогали преодолевать трудности, радовались и грустили вместе с ними», — добавил Александр Басенко.

«В этот прекрасный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, а нашим дорогим выпускникам — смелых амбиций и больших личных побед!» — цитирует поздравление главы Пензы пресс-служба мэрии.

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