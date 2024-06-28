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В «Спутнике» пройдет литературный фестиваль «Сказка — улицам города»

16:32 | 28.06.2024 | Общество

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Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Литературный фестиваль «Сказка – улицам города» пройдет на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящее воскресенье, 30 июня.

В «Спутнике» пройдет литературный фестиваль «Сказка — улицам города». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В программе фестиваля — детский спектакль «Семейное агентство «Лунный свет», сеанс иммерсивного чтения с Дмитрием Аксеновым, а также семейный квест «Серпантин сказочных приключений».

Помимо этого, вечером запланирована игровая программа с ростовой куклой.

Кроме того, как ожидается, в рамках фестиваля будут организованы настольные игры, мастер-класс «Ромашка — символ семейного счастья», выставка детской литературы «Читаем вместе» и фотозоны с персонажами русских сказок.

Начало фестиваля намечено на 15.30, сообщается на сайте «Спутника».

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