В «Спутнике» пройдет литературный фестиваль «Сказка — улицам города» Общество

Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Литературный фестиваль «Сказка – улицам города» пройдет на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящее воскресенье, 30 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В программе фестиваля — детский спектакль «Семейное агентство «Лунный свет», сеанс иммерсивного чтения с Дмитрием Аксеновым, а также семейный квест «Серпантин сказочных приключений».

Помимо этого, вечером запланирована игровая программа с ростовой куклой.

Кроме того, как ожидается, в рамках фестиваля будут организованы настольные игры, мастер-класс «Ромашка — символ семейного счастья», выставка детской литературы «Читаем вместе» и фотозоны с персонажами русских сказок.

Начало фестиваля намечено на 15.30, сообщается на сайте «Спутника».