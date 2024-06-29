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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем молодежи

10:05 | 29.06.2024 | Общество

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Пенза, 29 июня 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем молодежи.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем молодежи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие юноши и девушки города Пензы! Поздравляю вас с Днем российской молодежи! Вы деятельны и активны, вы фонтанируете смелыми, продуктивными идеями и вносите огромный вклад в жизнь и развитие областного центра. Достойно продолжая славные дела старших поколений, вы делаете все, чтобы наш город стал лучше, краше и комфортнее», — отметил Владимир Мутовкин.

«Мы гордимся вашей целеустремленностью, победами на региональных, всероссийских и международных конкурсах, достижениями в творчестве, науке и спорте. И я искренне надеюсь, что вы разумно примените все свои внутренние резервы и потенциалы, выберете правильный путь и достойно пройдете по жизни. Помните, в ваших руках слава родного Отечества и именно вам предстоит решать, каким будет будущее страны и его граждан», — подчеркнул спикер гордумы.

Он пожелал всем крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, оптимизма и успехов в учебе и делах.

«Дерзайте, творите, двигайтесь вперед к намеченным целям!» — добавил Владимир Мутовкин.

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