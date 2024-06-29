Суд обязал жительницу Спасска вернуть средства маткапитала Общество

Пенза, 29 июня 2024. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с жительницы города Спасска Пензенской области в пользу государства средств материнского (семейного) капитала в размере 446 тыс. 617 рублей, которые были израсходованы не по целевому назначению. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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«Установлено, что в 2020 году жительница Спасска с использованием средств материнского капитала приобрела в районном центре земельный участок и расположенный на нем жилой дом. В нарушение закона она не оформила приобретенное домовладение в общую долевую собственность других членов семьи — супруга и троих детей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в 2021 году собственница снесла жилой дом и не построила на земельном участке другое жилое помещение.

«Таким образом, она распорядилась средствами материнского капитала не по целевому назначению, не выполнив требования законодательства, обязывающие получателя сертификата при использовании его средств на приобретение жилья улучшить жилищные условия членов семьи», — отмечается в сообщении.

В тексте подчеркивается, что после вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.