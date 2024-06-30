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Олег Мельниченко держит на личном контроле ситуацию в детском оздоровительном центре «Белка»

09:19 | 30.06.2024 | Общество

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Пенза, 30 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко держит на личном контроле ситуацию в детском оздоровительном центре «Белка», где ранее у части отдыхающих были выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства.

Олег Мельниченко держит на личном контроле ситуацию в детском оздоровительном центре «Белка»

Фото: Pnzreg.ru

«Держу на личном контроле ситуацию в детском лагере «Белка», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, на 29 июня в медицинском изоляторе оставались четыре ребенка, их состояние не вызывает у врачей опасений.

«Поручил заместителю председателя областного правительства – министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Владимировичу Космачеву внимательно следить за состоянием ребят», — сообщил Олег Мельниченко.

«Пищеблок и склад продуктов питания проверены работниками Роспотребнадзора, будет проведена экспертиза. Также выездные проверки лагеря провели министерство образования и прокуратура Пензенской области. Проверяют и поставщика продуктов. Задействованы все службы и ведомства, отвечающие за работу детского лагеря отдыха», — добавил губернатор.

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