В «Спутнике» около 20 человек сдали кровь в мобильном пункте Общество

Пенза, 1 июля 2024. PenzaNews. Около 20 человек, в том числе сотрудники строительного холдинга «Термодом», сдали кровь в мобильном пункте, работа которого была организована на набережной в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в понедельник, 1 июля.

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона, для удобства доноров мобильный пункт был развернут рядом с офисом компании.

«Среди сотрудников «Термодома» и жителей микрорайона много доноров, и благодаря мобильному пункту им не нужно выезжать в другой район города для проведения донации», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что вся заготовленная кровь будет исследована, переработана на компоненты и передана в лечебные учреждения Пензенской области.

«С каждым годом социальная ответственность бизнеса растет, компании реализуют социальные проекты, в том числе в сфере массового донорства крови. А это значит, что лечебные учреждения региона и впредь вовремя и в необходимом количестве будут получать гемокомпоненты для оказания трансфузиологической помощи больным», — отмечается в сообщении.