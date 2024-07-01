01:42:32 Вторник, 2 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В «Спутнике» около 20 человек сдали кровь в мобильном пункте

16:39 | 01.07.2024 | Общество

Печать

Пенза, 1 июля 2024. PenzaNews. Около 20 человек, в том числе сотрудники строительного холдинга «Термодом», сдали кровь в мобильном пункте, работа которого была организована на набережной в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в понедельник, 1 июля.

В «Спутнике» около 20 человек сдали кровь в мобильном пункте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона, для удобства доноров мобильный пункт был развернут рядом с офисом компании.

«Среди сотрудников «Термодома» и жителей микрорайона много доноров, и благодаря мобильному пункту им не нужно выезжать в другой район города для проведения донации», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что вся заготовленная кровь будет исследована, переработана на компоненты и передана в лечебные учреждения Пензенской области.

«С каждым годом социальная ответственность бизнеса растет, компании реализуют социальные проекты, в том числе в сфере массового донорства крови. А это значит, что лечебные учреждения региона и впредь вовремя и в необходимом количестве будут получать гемокомпоненты для оказания трансфузиологической помощи больным», — отмечается в сообщении.

Читайте также
Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Кузнецке Жителю Кузнецка грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда
До двух лет лишения свободы может получить житель Наровчатского района, угрожавший бывшей супруге убийством Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина
В Сердобском районе мужчина угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама