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В «Спутнике» 7 июля откроют площадку для дрессировки собак

14:20 | 05.07.2024 | Общество

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Пенза, 5 июля 2024. PenzaNews. Открытие площадки для дрессировки собак, расположенной на тропе здоровья «Ритм» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области, состоится в предстоящее воскресенье, 7 июля.

В «Спутнике» 7 июля откроют площадку для дрессировки собак. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все владельцы четвероногих друзей приглашаются [...] оценить функционал новой территории, познакомиться друг с другом, познакомить своих питомцев и просто пообщаться», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

Из него следует, что начало мероприятия намечено на полдень, в его рамках состоится розыгрыш подарков.

В тексте напоминается, что мост, расположенный вблизи площадки, закрыт на ремонт.

«Пожалуйста, планируйте время с учетом длины выбранного маршрута», — добавляется в сообщении.

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