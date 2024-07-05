В «Спутнике» 7 июля откроют площадку для дрессировки собак Общество

Пенза, 5 июля 2024. PenzaNews. Открытие площадки для дрессировки собак, расположенной на тропе здоровья «Ритм» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области, состоится в предстоящее воскресенье, 7 июля.

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«Все владельцы четвероногих друзей приглашаются [...] оценить функционал новой территории, познакомиться друг с другом, познакомить своих питомцев и просто пообщаться», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

Из него следует, что начало мероприятия намечено на полдень, в его рамках состоится розыгрыш подарков.

В тексте напоминается, что мост, расположенный вблизи площадки, закрыт на ремонт.

«Пожалуйста, планируйте время с учетом длины выбранного маршрута», — добавляется в сообщении.