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В пострадавших от непогоды районах Пензенской области введен режим ЧС местного уровня

09:10 | 06.07.2024 | Общество

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Пенза, 6 июля 2024. PenzaNews. Режим ЧС местного уровня введен в районах Пензенской области, которые пострадали от непогоды. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В пострадавших от непогоды районах Пензенской области введен режим ЧС местного уровня

Фото: T.me/omelnichenko

«Из-за вчерашней непогоды — шквального ветра, грозы и града — в нескольких районах Пензенской области введен режим ЧС местного уровня. В Неверкино повреждены крыши участковой больницы и трехэтажного дома, где проживают более 70 человек, пострадали также почта и частный дом, где живет пенсионер. Были оборваны провода, но аварийная бригада провела необходимые работы, в тот же день восстановив подачу электроэнергии. В селе Лермонтово от порывов ветра пострадала кровля нескольких зданий, в числе которых детский сад и школа. В Никольском районе в селе Базарная Кеньша — нежилое здание, в Каменском районе в селе Кевдо-Мельситово — двухквартирный дом», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром в субботу, 6 июля.

По его словам, осматривать поврежденные здания выехал врио министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов.

«Поручил ему готовить сметы на ремонт, а также работать с собственниками частных домов, чтобы они смогли получить возмещение от страховых компаний. Областным министерствам здравоохранения и образования — взять на контроль работу по больнице, школе и детсаду», — проинформировал губернатор.

«Нужно оперативно устранить последствия разгула стихии», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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