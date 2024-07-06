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В Пензе планируется преобразить территорию у памятника «Первопоселенец»

10:13 | 06.07.2024 | Общество

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Пенза, 6 июля 2024. PenzaNews. Территория около памятника «Первопоселенец» в Пензе будет благоустроена. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В Пензе планируется преобразить территорию у памятника «Первопоселенец». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятия будут реализованы в рамках программы «Развитие культуры города Пензы на 2020–2026 годы». На эти цели направят часть средств федеральной субсидии, выделенной региону на развитие туристической инфраструктуры», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что намечено обновить декоративное ограждение у памятника, отреставрировать исторические элементы забора, обустроить архитектурную подсветку и навигацию, а также установить лавочки.

«Помимо этого, в рамках обновления территории за счет муниципального бюджета предполагается выполнить текущий ремонт лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю, и мощение тротуарной плиткой отрезка от дома №5 до дома №13 на улице Кирова», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что завершить работы планируется осенью.

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