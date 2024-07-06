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В Заречном 31 августа пройдет фестиваль творчества людей старшего поколения «Серебряный луч»

11:37 | 06.07.2024 | Общество

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Пенза, 6 июля 2024. PenzaNews. Второй городской фестиваль творчества людей старшего поколения «Серебряный луч» пройдет на площади перед дворцом культуры «Современник» в Заречном Пензенской области 31 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном 31 августа пройдет фестиваль творчества людей старшего поколения «Серебряный луч». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На площадках фестиваля будут представлены существующие в Заречном возможности для самореализации людей старшего поколения, круг которых за последний год с начала воплощения проекта «Серебряный луч» значительно расширился. [...] Предполагается проведение нескольких конкурсов: кулинарного, конкурсов песен и частушек, выберут и «Супер-бабушку-2024». Запланирована выставка-ярмарка декоративно-прикладного и художественного творчества по множеству направлений. Вновь соберут участники и «Волшебную корзину» из цветов, овощей и фруктов, которые вырастят на приусадебных участках», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в программу фестиваля также включено несколько конкурсов, в том числе конкурс среди воспитанников детских садов «Букет любимой бабушке».

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