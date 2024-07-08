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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем семьи, любви и верности

09:12 | 08.07.2024 | Общество

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Пенза, 8 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем семьи, любви и верности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Семья — подлинная духовная ценность нашего народа, который во все времена верен нравственным идеалам, основанным на взаимной любви, понимании и взаимопомощи. Поэтому поддержка материнства и детства, реализация национального проекта «Демография», выплата различных субсидий, строительство новых и реконструкция имеющихся образовательных учреждений, предоставление жилищных сертификатов — эти стратегические задачи для органов власти Пензенской области. И мы успешно их решаем», — отметил глава региона.

«Убежден, что для каждого из нас этот замечательный день станет прекрасным поводом уделить больше внимания родным и близким, окружить их теплом, нежностью, заботой и вниманием!» — добавил Олег Мельниченко.

Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, согласия и удачи во всех делах и начинаниях.

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