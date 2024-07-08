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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем семьи, любви и верности

10:05 | 08.07.2024 | Общество

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Пенза, 8 июля 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем семьи, любви и верности.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем семьи, любви и верности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Семья становится нашей опорой в жизни и дарит силу, поддержку, радость и счастье. В семье мы находим заботу и понимание. И сегодняшний праздник — это прекрасный повод сказать родным людям о своей любви, а также о том, как они вам дороги», — отметил спикер гордумы.

Владимир Мутовкин выразил особую признательность семьям с многолетним супружеским стажем, многодетным семьям, а также семьям, в которых воспитываются приемные дети.

«Спасибо вам за житейскую мудрость, щедрость души, родительский труд, терпение, заботу и сохранение добрых традиций в воспитании подрастающих поколений!» — поблагодарил он.

«Сердечно желаю каждой пензенской семье любви и взаимопонимания, добра и счастья, мира и благополучия! Пусть ваш дом будет полной чашей и в нем царят уют и достаток, а в сердцах — радость и согласие», — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба пензенской гордумы.

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