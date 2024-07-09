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Выставка архивных документов, посвященная истории пензенской писчебумажной фабрики, начнет работу 15 июля

13:08 | 09.07.2024 | Общество

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Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Виртуальная выставка «Из истории пензенской писчебумажной фабрики торгово-промышленного товарищества на паях П.В. Сергеева» начнет работу на сайте государственного архива региона в понедельник, 15 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства по делам архивов Пензенской области.

Выставка архивных документов, посвященная истории пензенской писчебумажной фабрики, начнет работу 15 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На выставке планируется представить свыше 60 архивных документов, в том числе особо ценные, которые будут впервые демонстрироваться общественности», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что экспозиция позволит познакомиться не только с историей предприятия, но и с судьбой владельцев фабрики Петра и Алексея Сергеевых.

«Большой блок документов посвящен тому, как повлияла работа фабрики на ландшафт города Пензы и ее окрестностей, и раскрывает секрет, почему построенный на реке Пензе город ныне стоит на реке Суре», — отмечается в тексте.

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