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«Дом.рф» планирует увеличить количество проектов, реализуемых в Пензенской области — Софья Пуликовская

15:02 | 09.07.2024 | Общество

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Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. «Дом.рф» планирует увеличить количество проектов, реализуемых на территории Пензенской области. Об этом сообщила директор по региональному развитию госкомпании Софья Пуликовская.

«Дом.рф» планирует увеличить количество проектов, реализуемых в Пензенской области — Софья Пуликовская

Фото: Pnzreg.ru

«Сотрудничество «Дом.рф» и Пензенской области расширяется с каждым годом. Сегодняшняя встреча продемонстрировала, что мы смотрим в одном направлении. Активно работаем над тем, чтобы к 2025 году кратно увеличить количество проектов, реализуемых в регионе. Например, сейчас в приоритетном порядке прорабатываем реализацию поручения президента России по восстановлению объектов культурного наследия», — сказала она в ходе встречи с губернатором Олегом Мельниченко, состоявшейся в облправительстве.

Директор по региональному развитию «Дом.рф» отметила, что «Пензенский регион обладает компетентной командой, которая готова работать на благо жителей».

«Все это позволит реализовать задачи, поставленные президентом, в кратчайшие сроки», — цитирует Софью Пуликовскую пресс-служба облправительства.

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