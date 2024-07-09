«Ростелеком» организовал семейный фестиваль в Пензе Общество

Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. «Ростелеком» выступил организатором фестиваля «Потому что мы семья», прошедшего в центре Пензы по случаю Дня семьи, любви и верности.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как следует из сообщения пресс-службы компании, мероприятие длилось более 7 часов.

«На Фонтанной площади и в сквере с часами «Кукушка» работали десятки различных локаций с конкурсами и настольными играми, виртуальными экскурсиями и аквагримом», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на сцене выступали местные исполнители и музыкальные коллективы.

«В демозоне провайдера горожане могли ознакомиться с работой видеосервиса Wink и облачного видеонаблюдения. На фестивале состоялось награждение 80-тысячного абонента компании «Ростелеком», подключившегося к цифровым сервисам по оптической технологии. Им стал Артем Шуваев из Пензы. «Ростелеком» вручил ему сертификат на бесплатное пользование интернетом и видеосервисом Wink в течение года, а также умную колонку с голосовым помощником Маруся и камеру домашнего видеонаблюдения. [...] Завершился фестиваль «Потому что мы семья» показом фильма «Квест» из видеотеки сервиса Wink», — отмечается в тексте.

Комментируя прошедшее мероприятие, директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков обратил внимание на то, что название фестиваля было выбрано неслучайно.

«Оно связано с социальным кинопроектом, который был запущен нашими коллегами из Москвы. «Ростелеком» предоставляет технологии для всех членов семьи, и мы решили, что слоган «Потому что мы семья» очень верно отражает суть праздника, где каждый участник может почувствовать себя как дома», — сказал руководитель филиала, слова которого приводятся в пресс-релизе.