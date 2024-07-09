Мутовкин и Басенко поздравили Калашникова с 75-летием Общество

Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко поздравили с 75-летием Александра Калашникова, который руководил областным центром почти 12 лет — с 1992 по 2004 годы.

Фото: T.me/basenkoAN

«Вместе с коллегами поздравили юбиляра с 75-летием. Пожелали крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и семейного благополучия», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Александр Калашников «выступил инициатором многих преобразований, которые стали фундаментом для дальнейшего процветания областного центра».

«Его знают как талантливого организатора, способного направить коллектив на выполнение поставленных задач, опытного и профессионального строителя, специалиста дорожной отрасли, азартного поклонника футбола. И сейчас Александр Серафимович активно участвует в общественной жизни города», — подчеркнул глава Пензы.