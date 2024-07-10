У «Ленты» в Арбеково строят рынок площадью около 20 тыс. кв. метров Общество

Пенза, 10 июля 2024. PenzaNews. Строительство рынка сельскохозяйственной продукции площадью около 20 тыс. кв. метров, на котором будут предусмотрены места для торговли под открытым небом и в стационарном павильоне, ведется неподалеку от гипермаркета «Лента» в микрорайоне Арбеково города Пензы. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Масштабный инвестиционный проект реализуется на муниципальном земельном участке, предоставленном в долгосрочную аренду, на проспекте Строителей, 2Б», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что общий объем инвестиций составляет 212 млн. рублей.

«В настоящее время на объекте продолжается асфальтировка территории. Рядом запроектирована парковка на 125 машиномест. Также запланировано строительство стационарного крытого павильона, площадь которого составит 1,5 тыс. кв. метров. Общая площадь будущего рынка — 19 тыс. 813 кв. метров. Будет оборудовано 350 мест для торговли, а общее количество павильонов — 147 штук», — уточняется в сообщении.

В тексте добавляется, что, помимо рынка, проект предполагает обустройство подъездной дороги, ведущей на проспект Строителей, вокруг расположенного рядом с объектом торгового центра.

«Данная дорога даст возможность покупателям выехать в центр. Дополнительный съезд организуют для направляющихся в сторону Арбеково. Таким образом, движение на участке не будет затруднено», — подчеркивается в нем.

В сообщении указано, что крытый рынок планируется построить в 2025 году, а торговые площади под открытым небом, как ожидается, примут первых покупателей 20 и 21 июля 2024 года.

«Проект «Пензенский фермер» позволит перенести существующий Арбековский рынок с улицы Тернопольской», — поясняется в тексте.

В минувший вторник, 9 июля, глава Пензы Александр Басенко провел на стройплощадке выездное совещание. В нем приняли участие начальник городского управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк, генеральный директор ООО «Пензенский фермер» Сергей Кондаков и представители подрядной организации. Александр Басенко оценил качество выполненных работ и внес ряд предложений.