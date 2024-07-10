Билет на автобус из Пензы до «Тархан» и обратно в день лермонтовского праздника будет стоить 1 тыс. 100 рублей Общество

Пенза, 10 июля 2024. PenzaNews. Билет на автобус из Пензы до музея-заповедника «Тарханы» в Белинском районе в день проведения всероссийского лермонтовского праздника, 13 июля, будет стоить 1 тыс. 100 рублей. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы по социальной политике Сергей Волков.

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«Жители и гости Пензенской области смогут добраться до «Тархан» на автобусах. Отправление — в 7.30 от остановки у магазина «Юст» на Привокзальной площади. Стоимость билета в оба направления составит 1 тыс. 100 рублей», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в минувший вторник, 9 июля.

«В 16.00 планируется отправление автобусов обратно в Пензу», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба облправительства.