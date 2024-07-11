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«День Хопра» пройдет под Пензой 20 июля

12:01 | 11.07.2024 | Общество

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Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. Традиционная экологическая акция «День Хопра» состоится на истоках одноименной реки неподалеку от села Кучки Пензенского района в субботу, 20 июля.

«День Хопра» пройдет под Пензой 20 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Акция «День Хопра» [...] станет увертюрой к межрегиональному фестивалю «Хопер-2024». В этот день запланированы мероприятия: экологическая акция, культурно-просветительская программа этнокультурного центра «Гардарика» областного отделения Русского географического общества, самодеятельный концерт», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского отделения РГО Игорь Пантюшов.

Он уточнил, что сбор участников акции намечен на 11.00.

«Рекомендуется взять с собой перчатки, мешки и уборочный инвентарь. Прибытие на место сбора самостоятельное», — добавил собеседник агентства.

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