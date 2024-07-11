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Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, которому стало плохо в салоне автомобиля

14:45 | 11.07.2024 | Общество

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Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области помогли водителю автомобиля, которому стало плохо в салоне транспортного средства.

Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, которому стало плохо в салоне автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, в вечернее время на федеральной трассе М5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции заметили на обочине женщину, которая стояла рядом с автомобилем и пыталась остановить попутный транспорт; полицейским она пояснила, что вместе с мужем ехала из Нижнего Ломова в Саратов, в дороге супругу стало плохо, он начал жаловаться на боли в области сердца.

«Полицейские незамедлительно вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, а также оказали мужчине необходимую помощь. [...] Супруги поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за неравнодушное отношение к чужой беде и оказанную помощь», — говорится в тексте.

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