Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, которому стало плохо в салоне автомобиля Общество

Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области помогли водителю автомобиля, которому стало плохо в салоне транспортного средства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, в вечернее время на федеральной трассе М5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции заметили на обочине женщину, которая стояла рядом с автомобилем и пыталась остановить попутный транспорт; полицейским она пояснила, что вместе с мужем ехала из Нижнего Ломова в Саратов, в дороге супругу стало плохо, он начал жаловаться на боли в области сердца.

«Полицейские незамедлительно вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, а также оказали мужчине необходимую помощь. [...] Супруги поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за неравнодушное отношение к чужой беде и оказанную помощь», — говорится в тексте.