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В Пензенской области для нужд лесопожарного центра заключен госконтракт на поставку 16 беспилотных летательных аппаратов

15:36 | 11.07.2024 | Общество

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Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. Государственный контракт на поставку 16 единиц беспилотных летательных аппаратов модели «Геоскан 801», которые будут использоваться для проведения мониторинга пожарной безопасности в лесах Пензенской области, заключен в начале июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона.

В Пензенской области для нужд лесопожарного центра заключен госконтракт на поставку 16 беспилотных летательных аппаратов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С начала 2024 года на территории Российской Федерации реализуется национальный проект «Беспилотные авиационные системы», в состав которого входит федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». В рамках указанного проекта Пензенской области на 2024 год выделено 24 млн. рублей, на которые планируется приобрести 16 единиц беспилотных летательных аппаратов для оснащения ГБУ ПО «Лесопожарный центр» в целях проведения мониторинга пожарной безопасности в лесах. [...] 3 июля текущего года заключен государственный контракт на поставку», — сказано в тексте.

Из него следует, что беспилотные летательные аппараты поступят в Пензенскую область в IV квартале 2024 года.

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