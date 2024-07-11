В Пензенской области для нужд лесопожарного центра заключен госконтракт на поставку 16 беспилотных летательных аппаратов Общество

Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. Государственный контракт на поставку 16 единиц беспилотных летательных аппаратов модели «Геоскан 801», которые будут использоваться для проведения мониторинга пожарной безопасности в лесах Пензенской области, заключен в начале июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона.

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«С начала 2024 года на территории Российской Федерации реализуется национальный проект «Беспилотные авиационные системы», в состав которого входит федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». В рамках указанного проекта Пензенской области на 2024 год выделено 24 млн. рублей, на которые планируется приобрести 16 единиц беспилотных летательных аппаратов для оснащения ГБУ ПО «Лесопожарный центр» в целях проведения мониторинга пожарной безопасности в лесах. [...] 3 июля текущего года заключен государственный контракт на поставку», — сказано в тексте.

Из него следует, что беспилотные летательные аппараты поступят в Пензенскую область в IV квартале 2024 года.