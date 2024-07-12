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Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Белинского района

15:48 | 12.07.2024 | Общество

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Пенза, 12 июля 2024. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков провел выездной личный прием жителей Белинского района в минувший четверг, 11 июля.

Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Белинского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием к главе регионального надзорного ведомства обратились 10 граждан по вопросам ненадлежащего содержания автомобильных дорог местного значения, отсутствия водоснабжения в селе Студенка, непринятия должностными лицами службы судебных приставов комплекса мер по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, нарушения трудовых прав работников муниципального казенного предприятия, бездействия правоохранительных органов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по всем поступившим обращениям Дмитрий Горшков поручил прокурору Белинского района тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан.

«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль прокурора области», — сказала собеседница агентства.

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