В Пензенской области по инициативе прокуратуры принят законопроект, защищающий право жителей многоквартирных домов на отдых Общество

Пенза, 12 июля 2024. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 20-й очередной сессии приняли внесенный прокурором региона Дмитрием Горшковым законопроект, защищающий право жителей многоквартирных домов на отдых.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры области, в дополнение к существующим видам ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время законопроектом вводится административная ответственность «за производство строительных, ремонтных, погрузо-разгрузочных работ ежедневно в период с 13.00 до 15.00, а также в течение всего дня в воскресенье и нерабочие праздничные дни (кроме 3, 4, 5, 6 и 8 января) с 6.00 до 22.00 (при совпадении нерабочего праздничного дня с пятницей или субботой — с 6.00 до 23.00), если эти действия совершаются в жилом и (или) нежилом помещении, расположенном в многоквартирном доме, доме блокированной застройки, общежитии, и нарушают тишину и покой граждан».

«Санкции за новые виды нарушений предложены на том же уровне, что и в действующей редакции кодекса Пензенской области об административных правонарушениях, определяющей ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что законопроект исключает привлечение к административной ответственности граждан, должностных и юридических лиц, если их действия направлены на предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной или общественной безопасности, если строительные, ремонтные, погрузо-разгрузочные работы выполняются в многоквартирных домах, домах блокированной застройки и общежитиях в течение двух лет со дня ввода таких объектов в эксплуатацию, а также в период празднования Нового года (с 22.00 31 декабря до 6.00 1 января).

«Новые виды ответственности будут введены в действие с 1 марта 2025 года», — указано в сообщении.