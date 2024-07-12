Участники СВО – добровольцы подразделений Росгвардии наделены правом получения земельного участка Общество

Пенза, 12 июля 2024. PenzaNews. Участники специальной военной операции – добровольцы подразделений Росгвардии наделены правом получения земельного участка. Соответствующие изменения внесены в закон «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области» в ходе 20-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 12 июля.

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«В соответствии с актуальной редакцией распоряжения президента России от 6 июня 2023 года №174-рп «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей» дополнен перечень льготных категорий. К лицам, имеющим право на получение бесплатно в собственность земельного участка, отнесены бойцы, принимающие участие в специальной военной операции, добровольно заключившие контракт на службу в подразделениях войск Росгвардии», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем указано, что на территории Пензенской области участникам СВО, удостоенным звания Героя России и награжденным орденами, а также членам их семей в настоящее время предоставлено порядка 60 земельных участков, 50% из них находится в городе Пензе.